FİNANS

Tarihi eser için değil, taze balıklar için el kaldırıyorlar

GUNDEM HABERLERİ  | 16.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde Uluabat gölünde avlanan balıklar 100 yıldır aynı meydanda düzenlenen mezatta satılıyor. Balıkçıların 'altın borsası' adını verdikleri mezatta balık fiyatları her geçen sürede değişiklik gösteriyor.

Tarihi eser için değil, taze balıklar için el kaldırıyorlar

Uluabat gölü kenarındaki tarihi Gölyazı’da balıkçılar tuttukları balıkları açık artırmayla satıyorlar. İsteyen herkes müzayedeye katılarak en yüksek fiyatı verip balık satın alabiliyor. Yasak dönemleri dışında her gün yapılan ihale sabah saat 11 civarında köprü altındaki kapalı alanda yapılıyor.

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Gölde iki dönem av yasağının olduğunu belirten balıkçılar, Aralık 15’te turna balığı yasağının girip 1 Nisan’a kadar devam ettiğini, sazan balığının avlanmasının ise Mart 15’ten Haziran 15’e kadar yasak olduğunu dile getirdi. Yasak dönemleri haricinde mahallede her gün mezat yapılıyor. Ancak yaz ve kış aylarında saati değişiyor. Şu anda her gün saat 11’de yapılıyor. 1966’dan beri bu sistem devam ediyor. Fiyatlar ise ihaleye bağlı. Balıklar az çıktığı zaman fiyatı artıyor. İçi turna ve sazan balıklarıyla dolu leğenler 50 liradan satışa çıkıp 500 liraya kadar alıcı buluyor.

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Mezatta 100 kiloya yakın balık satın alan bir pazarcı, fiyatların turizm bölgesi haline gelen Gölyazı’da çoğalan restoranlar sebebiyle iki kat arttığını söyledi. Balığı seçerken özellikle canlı olmasına dikkat ettiklerini belirten pazarcılar, "Balığı alıp uzun mesafeye götürüyoruz. Ölü balık satılmıyor. Canlı balık taze oluyor. Vatandaş canlı balığı görünce paranın hesabını yapmıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
balık mezatı açık artırma

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