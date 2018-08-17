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Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu! Milyonlarca lira hibe destek geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II kapsamında sektörü desteklediklerini belirterek, TKDK aracılığıyla bin 274 projenin onaylandığını, işletmelere 245 milyon lira hibe desteği sağlanması kararı alındığını ifade etti.

IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projelerin Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirildiğini aktaran Pakdemirli, programın, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 7 alt sektörü içerdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, bu sektörler arasında, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları gibi birçok sektörün yer aldığını belirterek, Bakanlık olarak 2011'den bu yana AB kırsal kalkınma hibelerini 42 ilde yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.

3,6 MİLYAR LİRA HİBE

Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağladıklarını aktaran Pakdemirli, "Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk. Daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde 3. çağrıda TKDK'ye sunulan projelerin tamamını destekleme kapsamına almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlık olarak kırsalda yatırımların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

TKDK'nin internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla uygulamaya konulacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ÖLMÜŞ TARIMA ASPİRİN TEDAVİSİ .
16 senedir çok süper iyi tarım vardı gerek yok bence beton yapalım
YANİ diyor ki, bu tezgah pardon proce ler (proje değil, proce) önceden hazırlandı..... şimdi bölüşüyoruz, pardon dağıtıyoruz... bu proceleride daha önceki çok değerli Urfa vekilimiz fıkıbaba nın büyük hizmetleri vardır... (hani seçimlerde en büyük hilenin yapıldığı il, normal ülkelerde bu ildeki seçim iptal edilirdi, ileri demokrasilerde böyle ödül verilir.)
kimin parasini kime hibe ediyosunuz
tkdk işleri yapıyorum. ama çok geç ödeme oluyor
Para etmeyen domatese gübre yerine para döksen ne yazar? Önce kooperatif sistemini oturtacaksınız, çiftçinin malı para edecek, tüketici ucuza yiyecek ondan sonra hibe falan vermesen bile o çiftçi domatesin peşine düşer zaten. Yavan politikalarla çözüm üretemezsiniz. Önce sen elini taşın altına koyup kooperatifi oluşturacak domatesin fiyatını belirleyeceksin, çiftçi ile anlaşacaksın sonra biz vatandaş olarak o mahsulü tarım kooperatifinin satış noktalarından cüz i bir karla alabileceğiz. Çözümü budur bu işin sağa sola para saçmakla kar etmeyen ürünü ektiremezsiniz. Üretim artarsa ihracat artar.
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