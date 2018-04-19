Tatil planı yapan vatandaşa erken seçim değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası gündeme gelen erken seçimle ilgili tarihi dün açıkladı. Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından erkenden tatil planını yapan çok sayıda vatandaş harekete geçti.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE SEÇİM MESAİSİ

Turizm firmalarının çağrı merkezi telefonları Haziran ayı için yapılan rezervasyonların iptali ya da tarih değişikliği için çalmaya başladı.

İPTAL YA DA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Konu ile ilgili konuşan sektör temsilcisi Alparslan Ünsal, yaşanan hareketlilikle ilgili, "Şu anda kadar tatilin bu tarihlere alan çok sayıda tatilci ya tatillerini iptal etmeye ya da bir başka tarihe kaydırmak istediklerini iletiyorlar. Çağrı merkezimiz bu konuda tatilcilerimizin her konuda düşüncesine saygı ile gereken işlemleri yapmakta. Süreci takip ediyoruz" dedi.

EN ÇOK BODRUM VE ANTALYA TERCİH EDİLİYOR

Alpaslan Ünsal, tatillerde en çok tercih edilen bölgelerden birinin uygun fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği sebebiyle öncelikle Antalya ve sonrasında da nemsiz iklimi sebebiyle Bodrum olduğunu kaydetti.