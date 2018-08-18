Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira ekonomik hacim oluşmasını beklediğini ifade etti.
Bayka, "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz" dedi.
AA
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