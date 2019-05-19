FİNANS

TESK Genel Başkanı Palandöken: AVM’ler Ramazan'ı haksız fırsata çevirdi

GUNDEM HABERLERİ  | 19.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Büyükşehirlerdeki bazı AVM’lerin Ramazan'ı fırsata çevirerek kapanış saatlerini esnettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM’lerin Ramazan ayını bahane ederek kapanış saatlerini 23.00-24.00’lere çekmesi yanlış bir uygulamadır. Bu tür uygulamalarla AVM’lerin esnafımız üzerindeki haksız rekabeti her geçen artıyor. Mübarek Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: AVM’ler Ramazan'ı haksız fırsata çevirdi

Ramazan'da AVM’lerin esnaf ve sanatkarlar üzerindeki haksız rekabetin dozunu artırdığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketinden nasiplenmek isteyen esnafımız AVM’lerin kapanış saatleri yüzünden zor duruma düşüyor. Normal günlerde haftanın yedi günü sabah 10.00'dan gece 22.00'ye kadar açık olan AVM'ler, Ramazan'da kapanış saatlerini bir iki saat kadar esnetti. Kapanış saatlerini bu şekilde kafalarına göre değiştirme hakkını nereden bulduklarını anlamış değiliz. Esnafı düşünmedikleri gibi AVM’lerde çalışan personelleri de düşünmüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde gece 24.00’e kadar açık kalan bir AVM yok. Gün geçtikçe artan bu haksız rekabet karşısında esnafımız zor günler geçiriyor” diye konuştu.

"AVM'LERİN KEYFİ UYGULAMALARINA SON VERİLMELİ"

AVM’lerin bu keyfi uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bir yandan zincir marketler, bir yandan da AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ayakta kalmaya çalışan esnafımız Ramazan bereketiyle nefes alacak derken bu uygulama kesinlikle kabul edilemez. Esnafın iş yapacağı saatte açık kalarak esnaf ve sanatkarın rızkına engel oluyorlar. AVM'lerin bu keyfi uygulamalarına son verilmeli. Aksi takdirde bu uygulama perakende sektörüne darbe vurur. Perakende Yasası'nda düzenleme yapılarak AVM’ler, büyük mağazalar ve zincir mağazaların çalışma saatler, 10.00-20.00 arası ile sınırlandırılmalı. Haftanın yedi günü açık kalan bu işletmelerin Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün tatil edilmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan ayı AVM

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