FİNANS

TESK'ten 'konut kredi faizleri düşürülsün' talebi

GUNDEM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için konut fiyatlarının ve konut kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

TESK'ten 'konut kredi faizleri düşürülsün' talebi

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen piyasaların düzelebilmesi için konut sektöründe fiyatların düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomide alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunun altını çizen Palandöken, konut kredi faizlerinin düşürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Palandöken, stoktaki konutların uygun fiyata satışının sağlanması gerektiğine işaret ederek, "İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğini gösteriyor. Fiyatlarının yarıya düştüğünü iddia ederek 2 milyon liraya kadar ev satmaya çalışan firmalar var. Asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyon liraya ev satmaya çalışmak çok normal değil. Merkez Bankasının faiz kararının ardından konut kredi faizleri de düşürülmeli. Gayrimenkul fiyatları aşağı çekilirse 2 milyona yakın konut stoku kısa zamanda erimeye başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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tesk merkez bankası konut kredi faizleri

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