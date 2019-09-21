FİNANS

THY’nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı

GUNDEM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın(THY) kargo markası Turkish Cargo, 19 ayda 169 lüks araç taşıdı.

THY’nin kargo markası, uçaklar ile 19 ayda 169 lüks araç taşıdı

Dünyanın 124 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın kargo taşıma kapasitesine ek olarak, kargo uçağı filosu ile 88 destinasyona direkt kargo uçuşu gerçekleştiriyor. Turkish Cargo, geçtiğimiz yıl 1,4 milyon ton kargo taşıması yaparak, WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre uluslararası hava kargo taşımacılığında ilk 10da yer aldı.Bu yıl ise Turkish Cargo, global hava kargo pazarındaki daralmanın yüzde 4 olduğu sektörde, pazar payını yüzde 3.9’dan yüzde 4’e yükselterek, hava kargo pazarında 7. sıradaki yerini korudu.

BU YIL 7 AYDA 70 ARAÇ TAŞIDI

Turkish Cargo, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 vizyonu doğrultusunda, dünyanın en iyi beş hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Turkish Cargo özel taşıma operasyonları da yapıyor.O operasyonlardan biri de lüks araç taşımacılığı... Turkish Cargo, 2018 yılında 99 lüks aracı dünyanın dört bir yanına taşıdı.Turkish Cargo, 2019 yılının 7 aylık döneminde, 70 adet araç taşıyarak, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladı. Araç taşımalarda hasara, yağ-yakıt sızıntısına ve kısa devreye karşı önlem alan Turkish Cargo, su ve yakıt depo kapaklarını kontrol ediyor.

(AA)

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Bakan duyurdu! Gebze'de kurulacakBakan duyurdu! Gebze'de kurulacak
Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyorSadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY kargo luks araç

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci el araç modelleri

Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor

Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Grev kararı almıştı! Anlaşma sağlandı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’e kuru meyve ihracatında rekor artış

Rekor kırıldı! Yüzde 183’lük artış

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak

Bakan duyurdu! Gebze'de kurulacak

İSTOÇ'ta kavanoz kapağı kapış kapış... Sadece 1 koli kaldı

Sadece 1 koli kaldı! Kapış kapış gidiyor

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik uluslararası arenada farkını gösteriyor

Anel Elektrik uluslararası arenada farkını gösteriyor

Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

Girişimciler için 5 yeni fon!

İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu

Bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.