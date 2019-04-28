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Ticaret Bakanı Pekcan: Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz

GUNDEM HABERLERİ  | 28.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2009 yılından bu yana "Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantıları", 2011'den beri de "Ticaret Müşavirleri Konferansları" gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Ticaret Müşavirleri Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında 30 Nisan-3 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Bakan Pekcan, AA muhabirine, Bakanlığın 96 ülkede, 131 merkezde, toplam 166 kadro ile faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Küresel ticaret savaşlarının görüldüğü, korumacılık önlemlerinin arttığı, yeni teknolojiler ve e-ticaretin hız kazandığı son dönemde dış ticaretin ve ticaret diplomasisinin önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, bu yarışta, dünyanın her coğrafyasında görev yapan Bakanlığın müşavir ve ataşelerinin önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Pekcan, yurt dışında ihracatçıların bilgiye ve müşteriye ulaşmasında, yatırımcı çekmede, Türk ürünlerinin tanıtımında müşavirlere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Ticaret diplomasisini yeniden yapılandırdıklarını, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda ocak ayında Bakanlık bünyesinde "Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü"nü kurduklarını hatırlattı.

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİ DİNLENECEK

Pekcan, dış temsilciliklerin yapısını iyileştirmeyi, güçlendirmeyi, sistemin de daha iyi çalışmasını amaçladıklarını belirterek, "Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda masaya yatıracağız." diye konuştu.

Konferansın 4 gün süreceği bilgisini veren Pekcan, bu yolla Bakanlığın merkez teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının kendi arasındaki iletişiminin ve iş dünyasıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

Pekcan, ticaret müşavirlerinin program kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve iş konseyi başkanlarıyla bir araya geleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaşmaları sağlanacak. Aynı zamanda iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla kurulacak iletişim kanalı taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını tesis edecek ve Türkiye'nin dış ticaretine olumlu katkı sağlayacak."

YOĞUN PROGRAM

Öte yandan etkinlik, Pekcan'ın 131 merkezden gelen Bakanlığın 166 dış temsilcisiyle 30 Nisan'da gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans vesilesiyle aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ticaret müşavirlerini ve ataşelerini kabul etmesi bekleniyor.

Konferans programı kapsamında, Türkiye'deki yabancı misyonlarda görev yapan büyükelçiler, müşavirler, Türk müşavir ve ataşeleri, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, küresel ticaretin gündeminde yer alan muhtelif konularla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kurumsal konuların görüşülmesi ve bilgi akışının temini amacıyla çeşitli bilgilendirme seminerleri organize edilecek.

Kaynak: AA

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Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı

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