FİNANS

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

GUNDEM HABERLERİ  | 01.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '81 ilde spekülatif fiyat artışlarına karşı eş zamanlı denetim yapıldı. Bazı ürünlerde normalin üzerinde fiyat artışı gözlendi, idari işlem başlatıldı.' ifadeleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tespit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, spekülatif fiyat artışlarına karşı 81 ildeki saha denetimlerinin artırıldığını açıkladı.

Ankara'daki denetimler kapsamında Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal başkanlığında gıda, mobilya ve beyaz eşya satan işyerleri denetlendi.

Denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları gözlendi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı örtülü zam yapıldığı tespit edildi. Bu firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

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