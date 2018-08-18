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Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

GUNDEM HABERLERİ  | 18.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı ilk olarak 2016 yılında başlattığı Nefes Kredisi uygulamasında 3. faza geçiyor. Daha önce reel sektöre düşük faizli 12.5 milyar TL kredi sağlayan bakanlık, firmaları artan döviz kurlarından korumak amacıyla oluşturulan 3. faz kredi şartlarını da TOBB ve bankaların çalışmasından sonra duyuracak.

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda ekonomiye destek vermek amacıyla son dönemde verilen destek ve alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi. Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında Nefes Kredisi'nde 3. faza geçileceği ve düşük faizli kredi şartlarının yakında açıklanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması şöyle:

Bakanlığımız son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden, reel sektör temsilcilerimizi korumak amacıyla TOBB, oda ve borsalar ile Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatmıştır.

İlk olarak 2016 yılında uygulamaya konulan Nefes Kredisi'nde piyasaya 5 milyar TL, 2018 başında 7.5 milyar TL düşük faizli kredi imkanı sunulmuştur.

Açıklanan mali politika ve tedbirlere paralel olarak Nefes Kredisi'nde üçüncü faz kısa süre içerisinde başlatılacaktır.

TOBB, oda ve borsalara yapılacak kaynak aktarımı ile kamu ve özel bankalarla güç birliğinde KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanacaktır.

Yeni dönemde Nefes Kredisi'nde yer alacak bankalar ile müzakereler başlatılmış olup projede yer alacak bankalar ve kredi şartları bu müzakereler sonunda belli olacaktır.

Bakanlığımız, elindeki tüm amaçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edecektir.

Kaynak: Habertürk

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Ticaret Bakanlığı kur döviz kuru dolar kuru TOBB

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