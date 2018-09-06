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Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

GUNDEM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada un ihracatına sınırlama getirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Un' ihracatında yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Son dönemde yurtiçi 'Un' fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki 'Un' ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen 'Un' ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen 'Un' ihracatının payı, ülkemizin toplam'Un' ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi 'Un' fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
un ihracatı Ticaret Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
birileri un mu ithal ediyoruz dedi
yüksek fiyattan satanları tutuklayıp hapse atın o zaman en iyi yaptığınız bu zaten düşünün mal sahibi istemezmi çok satmayı ama demekki hakkı bkunu ödemiyor
Allah devlete zeval vermesin... Yoksa aramızdaki fırsatıci ve kansizlarlar yüzünden ekmeğe muhtaç olacaz
Buğday yaklaşık 1 lira / kg Un yaklaşık 2 lira / kg Ekmek yaklaşık 5 lira / kg Kar'a Doymazsanız hep birlikte aç kalırız...
%1 heheheheheeh
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