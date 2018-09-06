Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Un' ihracatında yapılan düzenlemeye ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Son dönemde yurtiçi 'Un' fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki 'Un' ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen 'Un' ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen 'Un' ihracatının payı, ülkemizin toplam'Un' ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi 'Un' fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir."

Kaynak: DHA

