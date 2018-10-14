FİNANS

TL'ye dönüşlerle ilgili önemli açıklama

GUNDEM HABERLERİ  | 14.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Döviz cinsinden sözleşmelerin TL'ye dönüştürülmesiyle ilgili olarak Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur'dan önemli açıklamalar geldi

TL'ye dönüşlerle ilgili önemli açıklama

Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur, "(Döviz cinsinden TL'ye dönüşlerde anlaşmazlık çıkması) Karşı tarafla telefonla veya yazılı temasa geçiyoruz. Onlara bir toplantı tarihi bildiriyoruz. Bu uyuşmazlığın birebir görüşmelerini yapıyoruz. Sonra bir toplu görüşme ile müzakere masasında ara buluculuk yöntemleriyle bu konuyu çözümlüyoruz" dedi.

Akuğur'un açıklamaları şöyle:

"Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kira sözleşmeleri yurt içinde yerleşik kişiler açısından TL'ye döndürülecek. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancılar ya da yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'deki sözleşmeleri istisna olmak üzere geniş kapsamlı hizmet akitlerinde döviz endeksli olanlar TL'ye dönecek"

KUR ÜZERİNDEN DÖNÜŞÜM

"Örneğin kira sözleşmelerinde taraflar mutabakata varamazsa 2 Ocak 2018 tarihli kur esas alınacaktır deniyor. Taraflar arasında mutabakata varılamaması noktası tebliğ ve tarafların öncelikle bunları konuşmasını ve kendi özgür iradeleriyle belirlemesini düzenlemiş. Bu noktada çözüme kavuşturulamazsa düzenleyici otorite olarak bakanlığın belirlediği kur üzerinden dönüşüm zorunlu hale geliyor"

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TL döviz

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