FİNANS

Torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

GUNDEM HABERLERİ  | 22.05.2019 19:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YSK açıklamış ÇALMA HIRSIZLIK vurgusu YOKKK... Akp liler çaldılar birşeyler oldu deyip durdular hadi seçimin niçin iptal olduğunu yalandan bir kez daha açıklayın iyice millete rezil olun..
Millet geçim derdinde, AKP geçim derdinde.
reklam kokan hareketler mike
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