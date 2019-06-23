FİNANS

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

GUNDEM HABERLERİ  | 23.06.2019 08:48 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

TPAO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde teslim edebilecek.

(AA)

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