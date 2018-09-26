TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam

Karaman, Çankaya’daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerin hasat sezonuna denk geldiğini belirten Karaman, “Hasat zamanı aynı zamanda bizim de alımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Finans limitlerimizin tam kullanılmaması nedeniyle birçok sanayi kuruluşumuz ürünleri almada zorlanıyor. Bu çiftçiye de yansıyor, alım düştüğü için ürün tarlada kalıyor.” diye konuştu. Karaman, en büyük sıkıntının ay çekirdeğinde oluştuğunu kaydederek, Çin’den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. İthal ceviz ve badem fiyatlarının artan kur oranlarından etkilendiğini anlatan Karaman, bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.
Karaman, kuru yemişte genel bir artışın söz konusu olduğunu dile getirerek, “Kuruyemişlerin genelinde yüzde 30’luk bir fiyat artışı söz konusu” diye konuştu. (AA)
İBB'nin navigasyonu 'Yol Gösteren' tüm Türkiye'de kullanılacak
İŞKUR'dan gençlere hem kurs, hem maaş
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
İş bulma siteleri
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum