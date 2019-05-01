FİNANS

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 29 Mayıs'ta başlıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 01.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Talebin her geçen gün arttığı Doğu Ekspresi seferlerine yenisi ekleniyor. 'Turistik Doğu Ekspresi' seferleri 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket ederek başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 29 Mayıs'ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Turistik Doğu Ekspresi" için düğmeye bastı. Turhan, "Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık. Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak"

Kaynak: AA

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