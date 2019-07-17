Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.

Turizm sektöründe iç pazarda her yıl önemli bir gelişme yaşandığını ancak henüz arzu ettikleri rakamlara ulaşamadıklarını dile getiren Ayık, iç pazarın canlanmasında bu tür blok tatillerin ciddi ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Ayık, 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade etti. Böyle bir karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni eden Ayık, şunları söyledi:

"Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde bir doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor, ayrıca fiyatlar da daha yukarılarda oluyor. İç pazarda seyahat etmeyi planlayan misafirlerimizin alım gücü zorlanıyor."