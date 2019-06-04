Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak! Ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Bilgi teknolojileri alanında; havacılık ve uçak bakım sektörü için farklılıklar yaratıp uygulamaların geliştirilmesi; kurumsal mimarinin oluşturulması; en güncel bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak doğru çözümün sunulması; network, sistem, haberleşme, siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi; son kullanıcı için destek hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, başvurusu kabul edilenlere özel sağlık sigortası, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları sağlanacağını duyurdu.

MÜHENDİS ALIM ŞARTLARI

Mühendislik kadrosuna kabul edilenler; uçaklara uygulanacak modifikasyon ve kontrollerin belirlenmesi ve mühendislik hizmetinin verilmesi, filoya dahil olacak ya da filodan çıkacak uçakların teslim alma projelerinin ve iade/teslim süreçlerinin koordine edilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

MÜHENDİSLİK KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği tercihen en az 1 yıl tecilli olmak, Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak, THY Teknik A.Ş. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek. İngilizce seviyesini 01.05.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL IBT 72, IELTS Academic 6 değerlerinde olduğunu belgeleyebilen adaylar tercih sebebi. Üniversitelerin, aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.)