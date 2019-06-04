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Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak! Ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

GUNDEM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Şirket, aralarında mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı.

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak! Ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, başvurusu kabul edilenlere özel sağlık sigortası, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları sağlanacağını duyurdu.

14 İŞ İLANI ŞÖYLE

Network Güvenlik uzmanı/mühendis, mobile developer, BT sistem uzmanı, BT sistem analisti, tecrübeli BT Network ve güvenlik teknisyeni, tecrübesiz BT Network ve güvenlik teknisyeni, Net Frontend geliştirme uzmanı, net backend geliştirme uzmanı, yazılım test uzmanı, Java uygulama ve altyapı geliştirme uzmanı, veri ambarı ve iş zekası uzmanı, BT son kullanıcı destek teknisyeni, lisanslı uçak bakım teknisyeni, mühendis.

1

ALINACAK BİLİŞİM UZMANLARIN GÖREVLERİ

Bilgi teknolojileri alanında; havacılık ve uçak bakım sektörü için farklılıklar yaratıp uygulamaların geliştirilmesi; kurumsal mimarinin oluşturulması; en güncel bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak doğru çözümün sunulması; network, sistem, haberleşme, siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi; son kullanıcı için destek hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

MÜHENDİS ALIM ŞARTLARI

Mühendislik kadrosuna kabul edilenler; uçaklara uygulanacak modifikasyon ve kontrollerin belirlenmesi ve mühendislik hizmetinin verilmesi, filoya dahil olacak ya da filodan çıkacak uçakların teslim alma projelerinin ve iade/teslim süreçlerinin koordine edilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

2

MÜHENDİSLİK KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği tercihen en az 1 yıl tecilli olmak, Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak, THY Teknik A.Ş. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek. İngilizce seviyesini 01.05.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL IBT 72, IELTS Academic 6 değerlerinde olduğunu belgeleyebilen adaylar tercih sebebi. Üniversitelerin, aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.)

Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği

3

ARANAN NİTELİKLER ŞÖYLE

Araştırmacı bir kişiliğe sahip, yeni konuları öğrenmeye açık, Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden, Aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen, Koşullara kolay adapte olarak çözüm üretebilme becerisine sahip, İletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek, Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olan, İş disiplinine sahip ve zaman yönetimi konusunda başarılı,

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Mühendislik ilanına 01.07.2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İlan kriterlerini sağlayan adaylara, 13.07.2019 tarihinde sınav uygulaması yapılacak.İngilizce dil belgesi sahibi olan adayların ilan başvurusu esnasında dil belgelerini Kariyer.net’te CV’lerine ek dosya olarak eklemeleri gerekmektedir. Çalışma süresince Turkish Technic operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

PERSONEL SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, 23 Mayıs 2006 tarihinde, bölgesinde hava taşımacılığında teknik bakım üssü haline gelmek, sivil havacılık sektörüne bakım, onarım ve her türlü teknik ve altyapı desteği sağlamak amacıyla yüzde 100 hissesi Türk Hava Yolları’na ait olarak kuruldu. 2013 yılına kadar Ankara ve İstanbul’da bulunan 4 adet hangar ile hizmet veren şirket, 2015 yılı Haziran ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulmuş olan ve 30 dar gövde ve 10 geniş gövde uçağa aynı anda bakım/onarım hizmeti verilebilen THY HABOM ile birleşti. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla şirketin personel sayısı 8 bin 616’ya ulaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları THY ilan

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