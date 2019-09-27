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Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu! Selva Eren Genel Müdür olarak atandı

GUNDEM HABERLERİ  | 27.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans AŞ kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı.

Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu! Selva Eren Genel Müdür olarak atandı

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Reasürans AŞ (Türk Re) kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ Yeni Ekonomik Program kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla faaliyete geçti.

Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü olarak Selva Eren atandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Türk Reasürans AŞ Türk Re

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