Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal oldu! (Ümit Önal kimdir?)

"Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu.

Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ile hizmetlerle ve teknoloji odaklı yatırımlarla desteklediklerini belirten Sayan, şunları kaydetti:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekomda yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekomdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom'da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.

2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008'deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22,4 milyona ulaştı. Yeni CEO'muz Ümit Önal'ın yönetiminde, Türk Telekomu daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum."

Sayan, CEO koltuğunda 3 yıldır Türk Telekom'a katkı sunan Dr. Paul Doany'e de teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarı diledi.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.