Selami İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarım aletleri sektörünün geçen yıl 830 milyon dolar ana traktör ve ekipman ihracatı yaptığını söyledi.

Bunun dışında 2018'de 904 milyon dolar da traktör aksamı ve parçaları ihracatının gerçekleştirildiğini belirten İleri, makine sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren alt segmentlerin başında geldiklerini vurguladı.

İleri, sektörün önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den 130 ülkeye tarım aleti ihraç ediliyor. Bu yıl ağustos itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Sadece traktör ve ekipman ihracatında bir milyar doları aşacağımız görünüyor. Bu yönüyle de dünyada önemli bir seviyedeyiz. En çok traktör ihracatı ABD'ye yapılıyor. Üretilen her üç traktörden ikisi dünyada bu konuda söz sahibi olan ABD ve İtalya'ya gidiyor. Onun dışında Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ülkelerine kadar ihracatımız söz konusu. Her yıl rekor ihracatla kapatıyoruz. Bu yıl da rekor bekliyoruz."