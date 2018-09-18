FİNANS

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları

GUNDEM HABERLERİ  | 18.09.2018 07:51 | Son Güncelleme

Herkesin dilinde bir yapısal reform lafıdır gidiyor ve neredeyse her düzenleme yapısal reform diye adlandırılır oldu. Yapısal reform denen şey özünde yapısal sorunları çözmeye yönelik modellerden ibarettir. Sorunları anlamadan çözmeye çalışmak ise mümkün değildir. Bu nedenle geçmişin sorgulanması yapılmadan gelecekle ilgili düzenleme de olası değildir.

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları

Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;

“ İç organlarda hiçbir sorun yok. Karaciğer,akciğer ve böbrekler güzel çalışıyor.Vücut ısısı iyi, tansiyon çok iyi, nabız atışları düzenli ve kalp sağlam..”

Doktoru dinleyen hasta : “ Anladım doktor bey” diyor “ Desene sapasağlam ölüyorum! “

Bu ifadelerin yazının başlığı ile ne ilgisi var ? Dediğinizi duyar gibiyim. İlgisi şu ; Türkiye ekonomisinin bilinen yapısal sorunları ve bizim halimiz tıpkı buna benziyor. Son birkaç yıldır ekonomiyi yönetenler, sürekli olarak ekonomimizin çok iyi ve büyümekte olduğunu ifade ediyorlar.Büyümeyi açıklayan kurumun, hangi yöntemle hesaplama yaptığını bilmediğimiz gibi eski yöntemle kaç büyüdüğümüz söylenmediğinden, karşılaştırma imkanı da bulunmuyor.

Herkesin dilinde bir yapısal reform lafıdır gidiyor ve neredeyse her düzenleme yapısal reform diye adlandırılır oldu. Hiç abartı değil, yurtdışı çıkış harçlarını kaldıralım deseniz yapısal reform oluyor, yurtdışı çıkış harçlarını artıralım deseniz o da yapısal reform oluyor. Tam anlamıyla bir kavram kargaşası yaşanıyor. Bunun temel nedeni herkesin yapısal reformdan anladığı şeyin farklı oluşu.

Herşeyden önce yapısal reformların ne olduğunu anlamak için öncelikle ülke ekonomisinin yapısal sorunlarını ele almak gerekiyor.Yapısal reform denen şey özünde yapısal sorunları çözmeye yönelik modellerden ibarettir. Sorunları anlamadan çözmeye çalışmak ise mümkün değildir. Bu nedenle geçmişin sorgulanması yapılmadan gelecekle ilgili düzenleme de olası değildir.

Türkiyenin ekonomik sorunlarını kısa başlıklarla tanımlamak gerekirse ;

Enflasyonun belirli bir oranın altına düşürülememesi veya düşürülse de orada tutulamaması olarak tarif edebileceğimiz enflasyon direnci, ekonomik sorunlarımızın başında gelmektedir.

Son yıllarda toplanan vergi gelirlerinin dağılımına bakıldığında, her 100 TL. tutarındaki verginin yaklaşık 65 TL. sının dolaylı vergilerden oluştuğu görülecektir. Herhangi bir ayırım yapılmaksızın, herkesi aynı oranda vergilediği için adaletsiz olan, dolaylı vergilerle dolaysız vergiler arasındaki dengesizlik, vergi yapısının bozukluğuna işaret etmektedir.Bu durumun, vergi sisteminin adaletsizliği özendirici yapısal bir bozukluk taşıdığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Yurt içinde imkanlarla üretilebilecek ürünlerin, yurt dışından daha ucuz temin edilebilmesi nedeniyle, cari açığa neden olan ithal ikamesi geliştirilememektedir. Yıllardır gerek sektörel ve gerekse ürün bazında verilen çeşitli teşvik uygulamaları, ne yazık ki bir türlü cari açığı düşürecek bir ithal ikamesini sağlamaya yönelemiyor. Oysa teşvikler doğru kullanılarak, dışardan ithal edilen ürünü, ülkemizde daha ucuza mal edebilecek dönüşümü sağlamak adına, teşvik sisteminin yapılandırılması ile bu yapısal sorunun çözülmesi sağlanabilir.

Ülkemizde tasarrufların düşük kalması sonucu cari açık veriyor ve dolayısı ile dış borçlanma yolu ile bir anlamda dışarıdan tasarruf ithal ediliyor.

Tüm sorunları ele alma bakımından sıralama yapmak gerekirse, en acil reform eğitim alanında olmalıdır. Eğer bu konuda bir ilerleme kaydedilmezse, reformları yapacak siyasetçi bulunamayacağı bir yana, reformist siyasetçiyi seçecek seçmen kitlesi de oluşamayacaktır.
Yıllardır konunun bilimsel analizi yapılmasına rağmen, hala enflasyonu düşürmek için faizin düşürülmesinden bahsediliyor.

Dinleyen olmadığı gibi, eğitim şart sözcüğü de artık güldürmeyen bir slogana dönüşüyor. Bu nedenle, ne yazıktır ki fazla umutlu olmamızı destekleyen bir veri de oluşmuyor. Aslında bizim gibi, eğitim seviyesi düşük toplumlardan benzer sorunları çözenler ve çıkış yolunu bulabilenler incelense, hurafeler, ideolojik bagajlar ve sloganvari çözümler yerine daha bilimsel formüller üretilebilir.

PARTNER Bu aracı gişede gören şaşkına döndü! Bu aracı gişede gören şaşkına döndü!
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldiYerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklamaMerkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi türkiye celal özgüroğlu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

2018'in en güçlü ekonomileri açıklandı!

5 ton sipariş geldi! Üretime yetişemiyorlar

5 ton sipariş geldi! Üretime yetişemiyorlar

Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama

Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın başka çaresi yoktu

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın başka çaresi yoktu

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.