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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

GUNDEM HABERLERİ  | 30.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclis'inin (TİM) bugün yapılan seçiminde İsmail Gülle 149 oyla başkan olarak seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclis'inin (TİM) yeni başkanını seçti. TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bugünkü 25'inci Olağan Genel Kurul'unda yeni başkanını seçti. Başkanlık için İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki yarıştığı seçimde en fazla oyu alan İsmail Gülle, ihracatçıların yeni başkanı oldu. Gülle 149, Tahsin Öztiryaki 140 ve Oğuz Satıcı 109 oy aldı.

İSMAİL GÜLLE KİMDİR?

1960 yılında Sivas'ta doğan İsmail Gülle, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde ihtisas programını tamamlayan Gülle, halen pamuk ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, boya tekstil terbiyesi yapan ve kendi enerjisini kendisi üreten entegre bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. 2003-2018 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Gülle, aynı zamanda, Sivas İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmekle birlikte, İSO ve İTO Üyesi'dir.İngilizce bilmektedir. Gülle, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı ismail gülle

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