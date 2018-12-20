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Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

GUNDEM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası, kampanya kapsamındaki anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Daha önce Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimine gitmişti.

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sundu. Daha önce kamu bankalarından Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimine gitmişti.

Yapılan açıklama şöyle:

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.


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