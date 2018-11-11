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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

GUNDEM HABERLERİ  | 11.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan yemek kartı 'Yemekmatik', ilk bir haftada binden fazla üye iş yeri tarafından tercih edildi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan "Yemekmatik", ilk bir haftada bini aşkın üye iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yemek kartlarının 25 yıldır esnafın sorunu olduğunu belirtti.

Federasyonun girişimleriyle yemek kartlarındaki komisyon oranını düşürdüklerini ama bunun da çözüm olmadığını dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Ortadaki sorunu tamamen kaldırmak ve yabancı firmaların tekelini kırmak için yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorduk ve uzun uğraşlar sonunda da bunu başardık. Daha sonra sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan 'Yemekmatik'i kullanıma sunduk. Bu sadece bir yemek kartı değil çünkü bu yemek kartları sadece komisyonlarıyla değil komisyonlarının dışında ödeme şekilleri ve post makinelerini kullandırma bedeli ve bunun dışında birtakım data bedelleri adı altında esnafımıza çok ciddi bir yük yüklüyordu. Bizim kartımız ve kullanım şekli bunların hepsini ortadan kaldırıyor."

"EKONOMİK GARANTİ VAR"

Kullanım için şirketlerin federasyona başvuru yapması gerektiğine işaret eden Yenice, Finansbank'ın POS cihazına sahip üye iş yerleri de ayrı bir bedel ödemeden kendi cihazları üzerinden Yemekmatik'i kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yenice, ödeme şeklinin ise bankayla yapılacak anlaşmaya göre anlık veya günlük olabileceğini belirterek, "Her şeyden önemlisi yemek kartında ekonomik bir garanti var. Türkiye'nin tek milli ödeme sistemi olan 'troy'u kullanıyoruz. 1 Kasım'da başlayan uygulamaya inanılmaz bir ilgi ve destek var. Bu kartla yıllık 2,5 milyar dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Bir yıl içerisinde 130 bin iş yerinde kullanılacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"MİLLİ OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

İzmirli lokantacı Mehmet Avşar ise yemek kartlarından dolayı uzun yıllardır sıkıntı çektiklerini söyledi.

Yaşadıkları sorunlarından dolayı 10 yıldır dükkanında yemek kartlarını kullanmadığını ifade eden Avşar, "Yerli yemek kartlarımız dağıtılmaya başlandı. Milli olmasını çok önemsiyoruz. En kısa zamanda bu kartın yaygınlaşmasını bekliyoruz" dedi.

Fevzi Özbaş ise yemek kartlarındaki kesintiyi tam bilemediklerini ve ödemeyi de çok geç aldıklarını söyledi.

Yemek kartlarının ciddi bir sektör olduğunu vurgulayan Özbaş, "Bunların hepsi bir araya gelince yerli yemek kartının önemi bir kez daha artıyor. Biz Yemekmatik'i sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yemekmatik Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yemek kartı

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