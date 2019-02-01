FİNANS

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

GUNDEM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

TÜİK, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olduğunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018'de binde 14,7'ye yükseldi.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran geçen yıl yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en kalabalık il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

ORTANCA YAŞ 32'YE ÇIKTI

2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı oldu.

Çalışma çağı olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus 2018'de bir önceki yıla kıyasla sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.

NÜFUS YOĞUNLUĞU 2 KİŞİ ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2017 yılına göre 2 kişi artarak 107'ye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kent olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla; 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Telefon alacaklar dikkat! Nisan'a kadar uzatıldıTelefon alacaklar dikkat! Nisan'a kadar uzatıldı
Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolarBakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜİK türkiyenin nüfusu

En Çok Okunan Haberler

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Dolarda sert düşüş!

Dolarda sert düşüş!

O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

O ilçede asgari ücret artık 2 bin 255 lira

Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği

Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kasko yaptırmayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 48 yorum
suriyeliler???
suriyelilerle birlikte mi acaba? :)
suriyeliler ve benzerleri bu sayıma dahilmi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cep telefonlarında taksit süresi uzatıldı

Telefon alacaklar dikkat! Nisan'a kadar uzatıldı

Enerji Bakanı Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon doları geçiyor

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

TESK'ten elektrik ve doğal gazda indirim talebi

Bakan Selçuk açıkladı: Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Bakan Kurum'dan eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili önemli açıklama

Bakan'dan önemli 'poşet' açıklaması: Ücretsiz...

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.