Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

TÜİK, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi olduğunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018'de binde 14,7'ye yükseldi.

Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017'de yüzde 92,5 iken, bu oran geçen yıl yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en kalabalık il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.