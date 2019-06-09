FİNANS

Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

GUNDEM HABERLERİ  | 09.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 17'sinin korumaya alınacağını söyledi.

Türkiye'nin yüzde 17'si korunan alan olacak

Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır." dedi.

Kaynak: AA


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murat kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı koruma altına alınacak yerler

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