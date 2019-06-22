"Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi yapılıyor ve kişi başına 48 kilogram patates tüketiliyor.

Bakanlığın 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli tohum, ülke pazarına kazandırıldı. Aralarında ilk yerli ve milli patates çeşidi "Nahita"nın da olduğu söz konusu 10 çeşit tohumun 6'sının satışı ve özel sektöre devri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10'da olduğunu vurguladı. Pakdemirli, "Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ PATATES NAHİTA'DA HASAT BAŞLADI

Patateste, yerli ve milli bir çeşit olarak yer alan "Nahita" ilk kez turfanda üretim merkezi Adana'da hasat ediliyor.