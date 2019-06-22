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"Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da"

GUNDEM HABERLERİ  | 22.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10 içerisinde. Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, patates üretiminde dünyada ilk 10'da"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 4,5 milyon tondan fazla patates üretimi yapılıyor ve kişi başına 48 kilogram patates tüketiliyor.

Bakanlığın 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile yerli tohuma dair ıslah çalışmaları yapılarak 10 çeşit yerli tohum, ülke pazarına kazandırıldı. Aralarında ilk yerli ve milli patates çeşidi "Nahita"nın da olduğu söz konusu 10 çeşit tohumun 6'sının satışı ve özel sektöre devri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10'da olduğunu vurguladı. Pakdemirli, "Kendi iç piyasasına yeteri kadar patates sağlayan Türkiye, tohumdaki yerli ve milli atakla, dış pazarda da önemli bir yere sahip olmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ PATATES NAHİTA'DA HASAT BAŞLADI

Patateste, yerli ve milli bir çeşit olarak yer alan "Nahita" ilk kez turfanda üretim merkezi Adana'da hasat ediliyor.

Hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek "Nahita"yı inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğerleriyle kıyaslama şansı da buldu.

Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan "Nahita"; erkenci, yemeklik tüketimine uygun ve oldukça verimli bir çeşit olarak dikkati çekiyor. Satın alınan firma tarafından Sivas'ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam eden "Nahita"nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı yapıldı.

"Nahita", sertifikasyon işlemleri bittikten sonra hem çiftçilerle buluşacak hem de ihraç edilecek.

(AA)

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Patates türkiye bekir pademirli

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