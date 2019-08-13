FİNANS

Türkiye'ye akın ediyorlar! Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

GUNDEM HABERLERİ  | 13.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya sağlık turizmi için en çok Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan turist geldiğini söyledi.

Türkiye'ye akın ediyorlar! Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi." dedi.

Bağlıkaya "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor. Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor." dedi.

(AA)


Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı
Türkiye rekora hazırlanıyor! 2020 için şimdiden başladıTürkiye rekora hazırlanıyor! 2020 için şimdiden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık sağlık turizmi TÜRSAB

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Borçlarla ilgili flaş açıklama: Acil olarak...

Borçlarla ilgili flaş açıklama: Acil olarak...

Hedef 1 milyar dolar!

Hedef 1 milyar dolar!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

Türkiye rekora hazırlanıyor! 2020 için şimdiden başladı

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bu keçilerin sütlerine büyük ilgi! 'Kansere iyi geliyor'

Bu keçilerin sütü bir başka

Basın İlan Kurumu’ndan konkordato ilanları için açıklama

Basın İlan Kurumu o iddiaları yalanladı!

Sabiha Gökçen’de arife günü rekoru

Sabiha Gökçen’de rekor kırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.