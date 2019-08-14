Türü tehlikede olan sülüğü Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar

Pis kanı emmeleriyle bilinen, kılcal damar ve toplar damardaki pıhtılaşmayı engelleyen hirudini salgılayan sülük neslinin azalmaya başlaması üzerine Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın talimatıyla proje geliştirildi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mine Köktürk, 30 anaçla başladığı sülük yetiştirme çalışmasında 200 yavru üretmeyi başardı. Özel laboratuvar ortamında üretilen sülükleri sığır kanıyla beslediklerini belirten Köktürk, yapılacak projeye göre Iğdır ya da Ağrı'da bulunan sülük türlerinin de yetiştirilebileceğini ifade etti.

İHRACATI DÜŞTÜ

Tarihten günümüze tıp alanında kullanılan sülüklerin neslinin tehlikede olduğuna dikkat çeken Köktürk, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya 7 bin kilogram olan ihracatın türde azalma sebebiyle 2 bin kilograma düşürüldüğünü bildirdi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın sülük türündeki azalma sebebiyle böyle bir çalışmanın yapılmasını istediğini belirten Dr. Köktürk, "Türkiye'nin bazı bölgelerinde sülük yetiştiriliyor ama Iğdır Üniversitesi'nde ilk kez pilot proje uygulandı. Buradaki amacımız tıpta kullanılan sülükleri doğadan toplamak yerine üretimini gerçekleştirmek. İhracat rakamları giderek azalan sülük türü de bu şekilde kurtarılabilir. Çünkü tıpta kullanılan sülük türü tehlikede. Doğadan çok fazla avlanma yapılarak satılıyor. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen hirudin maddesi salgılayan sülük Avrupa ve Amerika'da ilaç sektöründe kullanılıyor. Türkiye'de de bu konuda çalışma olursa bu alandaki kontrol bizde olur" diye konuştu.