TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten seçim açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik 2018 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.
Bilecik twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir. Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak!” dedi.
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