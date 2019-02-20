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TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu (Simone Kaslowski kimdir?)

GUNDEM HABERLERİ  | 20.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Simone Kaslowski seçildi.

TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu (Simone Kaslowski kimdir?)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu.

Bugün gerçekleştirilen TÜSİAD 49. Genel Kurulu Four Seasons Hotel'de yapıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

SİMONE KASLOWKİ KİMDİR?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı.

1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kaslowski, 2017'den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tüsiad ın açılımı Türk Sanayici ve İş Adamları derneğidir.Anlaşılan başına geçecek bir Türk bulamamışlar :)
Müsiadın elini güçlendirmişsiniz. Tamam dışarıya verilmiş iyi bir mesaj ama içerde ters teper, kutuplaşmayı artırır.
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