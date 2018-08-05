Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Bakan Turhan, incelemeler yaptıklarını belirterek, "Ankara Kayaş’tan başlayarak güzergahı gezdik. Şantiyede, projede çalışan yetkili ve sorumlu arkadaşlardan bilgi aldık. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi hükümetimizin 100 günlük icraat programı içerisinde yer alan ve bu yıl sonuna kadar altyapı üstyapı çalışmalarını tamamlayıp 2019 yılı içerisinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve deneme sürüşleri sonunda da yeterli yetkinliği, sertifikayı aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi" ifadelerini kullandı.

"ANKARA SİVAS ARASI 12 SAATTEN 2 SAATE İNECEK"



"Bu proje ülkemiz üzerinden Avrupa’yı Uzak Doğu’ya bağlayan Demir İpek Yolu Projesinin orta koridorunda yer alıyor" diyen Turhan, "Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı Edirne’den Kars’a kadar uzanan hattın en önemli kesimlerinden birini oluşturuyor. Bu proje Sivas’la kalkmayacak Erzincan-Erzurum’u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yoluna da entegre olacak. Projemizin yatırım maliyeti 7 milyar 749 milyon TL, 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak olan yüksek hızlı demiryolu projesi. Bu projede mevcut demiryolu hattımız 600 kilometre civarında. Yeni güzergahla güzergahımız 400 kilometreye kadar düşecek. 12 saatlik ulaşım süresi 2 saate inecek. Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas arasındaki seyahat edecek olan yolcularımıza hem ekonomik hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.