FİNANS

Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 23.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

Uluslararası firmalar toplantı etkinlikleri için rotasını yeniden Türkiye’ye kırdı. Sektörün hareketlenmeye başladığını belirten turizmciler, “Asıl sıçramayı 2019’da yaşayacağız” diyor.

Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

Türkiye'nin turizmde rekor üzerine rekor kırması MICE turizmini de (Meeting, Incentive, Congress, Eventsetkinlik turizmi) canlandırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya ve Hindistan'daki büyük şirketler, bayi toplantıları ve şirket içi organizasyonları için rotasını Türkiye'ye kırdı. Sezonu kasım sonuna kadar uzatAntalyalya'daki oteller hemen her hafta bir toplantı grubu ağırlamaya başladı. İstanbul'da birçok otelde ise yabancı şirketlerin ayda 2-3 etkinliği var. Eylülde başlayan canlanmanın ekim ve kasım aylarında da sürmesi bekleniyor.

2 KATI HARCIYORLAR

Turizmciler, şirket toplantılarıyla başlayan sürecin kongre turizmini de tetikleyeceğini belirtiyor. Etkinlik turizmi için gelen turistlerin üst gelir grubunda yer alması geliri de artıracak. Türkiye turizm gelirinin yüzde 20'sine yakınını MICE endüstrisinden kazanıyor. Etkinlik turizmi için ülkeye gelen gruplar yüksek harcamalarıyla dikkat çekiyor. Ortalama bir turist Türkiye'de günde 100 euro harcarken, etkinlik turizmi için gelen turistler ise bunun iki katından fazla para harcıyor. Antalya'ya toplantı etkinliği için gelen bir turist günlük ortalama harcaması 120 euroyu, İstanbul'da ise 200 euroyu buluyor. Turizm sezonunun bitişiyle daha da canlanacak bu potansiyel, konaklama, eğlence, müzik ve gastronomi gibi yan sektörlere de gelir kazandırıyor.

HER HAFTA BİR GRUP

Turizmciler, İstanbul'a gelen grupların sayısının 50 ila 150 arasında değiştiğini belirtiyor. Antalya'da ise bu sayı 500'e kadar çıkıyor. Şirketlerin konaklama süresi 3 günle sınırlı olsa da, etkinlik için gelen turistler bu süreyi 1 haftaya kadar uzatıyor. İstanbullu turizmciler Avrupalı toplantı gruplarının son beş yıldır şehre gelmediğini hatırlatarak, "Toplantı organizasyonları 6 aylık dönemler üzerinden belirleniyor. 2019 şubat-mart döneminden itibaren bu toplantılar ayda 7-8'i bulur" diyor.

Selçuk Boynueğri TÜRSAB Başkan Yardımcısı

2019 YILI SIÇRAMA OLACAK

Bu yıl henüz istediğimiz seviyede olmasa da MICE'da bir hareketlilik var. 2019 için MICE sektöründe faaliyet gösteren tüm acentelerimiz ciddi bir satışpazarlama faaliyeti yürütüyor. Yaptığımız görüşmeler de bize gelecek yıl toplantı etkinlikleri özelinde büyük bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor.

Müberra Eresin TÜROB Başkan Yardımcısı

POZİTİF İVME VAR

Yaz döneminde İstanbul'a gelen Avrupalı turist sayısı hareketlendi. Bu hareketlilik eylül-ekim aylarında da toplantı grupları olarak kendini göstermeye başladı. 5 yıl öncesinde ayda 10-15 toplantı yapılırdı. Şimdi ayda 2-3 toplantı yapılıyor. Henüz eski rakamları yakalamış değiliz ancak çok pozitif bir ivme var. 2019'dan sonra daha da yükselecektir.

Kaan Kaşif Kavaloğlu AKTOB Başkan Yardımcısı

SEZON ERKEN BAŞLAYACAK

Antalya'da MICE pazarında ciddi bir canlanma var. Ekim-kasımda ulusal ve uluslararası bazda hemen her hafta bir toplantı grubu ağırlayacağız. Gruplar 500'e kadar çıkabiliyor. Etkinlik turizmi için gelen turist kişi başı ortalama 120 euro harcıyor. Bu tür toplantı etkinlikleri sezonu kasım sonuna uzatırken, 2019'da da öne çekerek sezonun martta açılmasını sağlayacak.

Ahmet Arslan Movenpick Otel Genel Müdürü

KONAKLAMAYI UZATIYORLAR

Geçen hafta İtalya ve Rusya'dan 100'er kişilik gruplar ağırladık. Bu hafta da İngiltere'den bir grubumuz geliyor. Toplantılar ortalama 3 gün sürüyor. Ancak Avrupalılar İstanbul'u çok özlemiş. 3 günlük toplantının ardından 4-5 gün de kendileri kalıp süreyi 8 güne uzatıyor. Bu organizasyonlar İstanbul'un imajı açısından büyük önem taşıyor.

Ünsal Şınık Elite World Otel CEO'su

İSPANYA VE İTALYA'DAN TALEP VAR

İstanbul'a bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Rusya ve Güney Amerika'dan yoğun talep oldu. Yazın turistik geziler başladı, eylül-aralık döneminde de ülkelerdeki şirketler toplantı etkinlikleri için gelmeye başladı. Biz Taksim'deki otellerimizde bu ay 3 toplantı grubu ağırlıyoruz. Ekim ve kasımda da rezervasyonlar var. Asıl canlanma 2019'da olacak.

Kaynak: Sabah

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Dikkat çeken öneri: Uzmanlaşmış bütünşehirDikkat çeken öneri: Uzmanlaşmış bütünşehir
Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 EkimYapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uluslararası firmalar Turizm Sektörü

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

Dikkat çeken öneri: Uzmanlaşmış bütünşehir

Dikkat çeken öneri: Uzmanlaşmış bütünşehir

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.