Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

Türkiye'nin turizmde rekor üzerine rekor kırması MICE turizmini de (Meeting, Incentive, Congress, Eventsetkinlik turizmi) canlandırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya ve Hindistan'daki büyük şirketler, bayi toplantıları ve şirket içi organizasyonları için rotasını Türkiye'ye kırdı. Sezonu kasım sonuna kadar uzatAntalyalya'daki oteller hemen her hafta bir toplantı grubu ağırlamaya başladı. İstanbul'da birçok otelde ise yabancı şirketlerin ayda 2-3 etkinliği var. Eylülde başlayan canlanmanın ekim ve kasım aylarında da sürmesi bekleniyor. 2 KATI HARCIYORLAR Turizmciler, şirket toplantılarıyla başlayan sürecin kongre turizmini de tetikleyeceğini belirtiyor. Etkinlik turizmi için gelen turistlerin üst gelir grubunda yer alması geliri de artıracak. Türkiye turizm gelirinin yüzde 20'sine yakınını MICE endüstrisinden kazanıyor. Etkinlik turizmi için ülkeye gelen gruplar yüksek harcamalarıyla dikkat çekiyor. Ortalama bir turist Türkiye'de günde 100 euro harcarken, etkinlik turizmi için gelen turistler ise bunun iki katından fazla para harcıyor. Antalya'ya toplantı etkinliği için gelen bir turist günlük ortalama harcaması 120 euroyu, İstanbul'da ise 200 euroyu buluyor. Turizm sezonunun bitişiyle daha da canlanacak bu potansiyel, konaklama, eğlence, müzik ve gastronomi gibi yan sektörlere de gelir kazandırıyor.

HER HAFTA BİR GRUP Turizmciler, İstanbul'a gelen grupların sayısının 50 ila 150 arasında değiştiğini belirtiyor. Antalya'da ise bu sayı 500'e kadar çıkıyor. Şirketlerin konaklama süresi 3 günle sınırlı olsa da, etkinlik için gelen turistler bu süreyi 1 haftaya kadar uzatıyor. İstanbullu turizmciler Avrupalı toplantı gruplarının son beş yıldır şehre gelmediğini hatırlatarak, "Toplantı organizasyonları 6 aylık dönemler üzerinden belirleniyor. 2019 şubat-mart döneminden itibaren bu toplantılar ayda 7-8'i bulur" diyor. Selçuk Boynueğri TÜRSAB Başkan Yardımcısı



2019 YILI SIÇRAMA OLACAK Bu yıl henüz istediğimiz seviyede olmasa da MICE'da bir hareketlilik var. 2019 için MICE sektöründe faaliyet gösteren tüm acentelerimiz ciddi bir satışpazarlama faaliyeti yürütüyor. Yaptığımız görüşmeler de bize gelecek yıl toplantı etkinlikleri özelinde büyük bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor. Müberra Eresin TÜROB Başkan Yardımcısı



POZİTİF İVME VAR Yaz döneminde İstanbul'a gelen Avrupalı turist sayısı hareketlendi. Bu hareketlilik eylül-ekim aylarında da toplantı grupları olarak kendini göstermeye başladı. 5 yıl öncesinde ayda 10-15 toplantı yapılırdı. Şimdi ayda 2-3 toplantı yapılıyor. Henüz eski rakamları yakalamış değiliz ancak çok pozitif bir ivme var. 2019'dan sonra daha da yükselecektir.