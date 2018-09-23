Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor

Türkiye'nin turizmde rekor üzerine rekor kırması MICE turizmini de (Meeting, Incentive, Congress, Eventsetkinlik turizmi) canlandırdı. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya, Rusya ve Hindistan'daki büyük şirketler, bayi toplantıları ve şirket içi organizasyonları için rotasını Türkiye'ye kırdı. Sezonu kasım sonuna kadar uzatAntalyalya'daki oteller hemen her hafta bir toplantı grubu ağırlamaya başladı. İstanbul'da birçok otelde ise yabancı şirketlerin ayda 2-3 etkinliği var. Eylülde başlayan canlanmanın ekim ve kasım aylarında da sürmesi bekleniyor.
2 KATI HARCIYORLAR
Turizmciler, şirket toplantılarıyla başlayan sürecin kongre turizmini de tetikleyeceğini belirtiyor. Etkinlik turizmi için gelen turistlerin üst gelir grubunda yer alması geliri de artıracak. Türkiye turizm gelirinin yüzde 20'sine yakınını MICE endüstrisinden kazanıyor. Etkinlik turizmi için ülkeye gelen gruplar yüksek harcamalarıyla dikkat çekiyor. Ortalama bir turist Türkiye'de günde 100 euro harcarken, etkinlik turizmi için gelen turistler ise bunun iki katından fazla para harcıyor. Antalya'ya toplantı etkinliği için gelen bir turist günlük ortalama harcaması 120 euroyu, İstanbul'da ise 200 euroyu buluyor. Turizm sezonunun bitişiyle daha da canlanacak bu potansiyel, konaklama, eğlence, müzik ve gastronomi gibi yan sektörlere de gelir kazandırıyor.
HER HAFTA BİR GRUP
Turizmciler, İstanbul'a gelen grupların sayısının 50 ila 150 arasında değiştiğini belirtiyor. Antalya'da ise bu sayı 500'e kadar çıkıyor. Şirketlerin konaklama süresi 3 günle sınırlı olsa da, etkinlik için gelen turistler bu süreyi 1 haftaya kadar uzatıyor. İstanbullu turizmciler Avrupalı toplantı gruplarının son beş yıldır şehre gelmediğini hatırlatarak, "Toplantı organizasyonları 6 aylık dönemler üzerinden belirleniyor. 2019 şubat-mart döneminden itibaren bu toplantılar ayda 7-8'i bulur" diyor.
Selçuk Boynueğri TÜRSAB Başkan Yardımcısı
2019 YILI SIÇRAMA OLACAK
Bu yıl henüz istediğimiz seviyede olmasa da MICE'da bir hareketlilik var. 2019 için MICE sektöründe faaliyet gösteren tüm acentelerimiz ciddi bir satışpazarlama faaliyeti yürütüyor. Yaptığımız görüşmeler de bize gelecek yıl toplantı etkinlikleri özelinde büyük bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor.
Müberra Eresin TÜROB Başkan Yardımcısı
POZİTİF İVME VAR
Yaz döneminde İstanbul'a gelen Avrupalı turist sayısı hareketlendi. Bu hareketlilik eylül-ekim aylarında da toplantı grupları olarak kendini göstermeye başladı. 5 yıl öncesinde ayda 10-15 toplantı yapılırdı. Şimdi ayda 2-3 toplantı yapılıyor. Henüz eski rakamları yakalamış değiliz ancak çok pozitif bir ivme var. 2019'dan sonra daha da yükselecektir.
Kaan Kaşif Kavaloğlu AKTOB Başkan Yardımcısı
SEZON ERKEN BAŞLAYACAK
Antalya'da MICE pazarında ciddi bir canlanma var. Ekim-kasımda ulusal ve uluslararası bazda hemen her hafta bir toplantı grubu ağırlayacağız. Gruplar 500'e kadar çıkabiliyor. Etkinlik turizmi için gelen turist kişi başı ortalama 120 euro harcıyor. Bu tür toplantı etkinlikleri sezonu kasım sonuna uzatırken, 2019'da da öne çekerek sezonun martta açılmasını sağlayacak.
Ahmet Arslan Movenpick Otel Genel Müdürü
KONAKLAMAYI UZATIYORLAR
Geçen hafta İtalya ve Rusya'dan 100'er kişilik gruplar ağırladık. Bu hafta da İngiltere'den bir grubumuz geliyor. Toplantılar ortalama 3 gün sürüyor. Ancak Avrupalılar İstanbul'u çok özlemiş. 3 günlük toplantının ardından 4-5 gün de kendileri kalıp süreyi 8 güne uzatıyor. Bu organizasyonlar İstanbul'un imajı açısından büyük önem taşıyor.
Ünsal Şınık Elite World Otel CEO'su
İSPANYA VE İTALYA'DAN TALEP VAR
İstanbul'a bu yıl İngiltere, İspanya, İtalya, Rusya ve Güney Amerika'dan yoğun talep oldu. Yazın turistik geziler başladı, eylül-aralık döneminde de ülkelerdeki şirketler toplantı etkinlikleri için gelmeye başladı. Biz Taksim'deki otellerimizde bu ay 3 toplantı grubu ağırlıyoruz. Ekim ve kasımda da rezervasyonlar var. Asıl canlanma 2019'da olacak.
Kaynak: Sabah
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