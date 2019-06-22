Üretici kanolaya geçti geliri 3 kat arttı

Akaryakıt katkısı olarak kullanılan biyodizel üretiminde kullanılan kanola, buğday, arpa ve nohut gibi kuru tarım ürünlerine göre yüksek olan getirisiyle üreticinin yoğun ilgisini çekiyor.

Biyodizel Sanayi Derneği verilerine göre Trakya, Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya başta olmak üzere ülke genelinde son iki yılda yüzde 443 artışla toplam 504 bin dekarda 118 bin 500 ton kanola üretildi.

Uşak'ta da bin dekarlık arazisinde kanola üreten Ali Gültekin, kentte ürünün tarımına öncülük ediyor.

Karahallı ilçesine bağlı Karbasan köyünde üretim yapan Ali Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Tekirdağ'da yaşayan kızını ziyarete gittiği sırada kanola tarlaları gördüğünü, üreticilerden bu yağ bitkisiyle ilgili bilgi aldığını, ardından Uşak'ta üretime başladığını söyledi.

Kanolanın arpa, buğday, nohut gibi ürünlerden çok daha yüksek getirisi olduğunun altını çizen Gültekin, Uşak'ın iklim ve toprak yapısıyla kanola üretimi için uygun olduğunu söyledi.

Gübltekin, yılda 400-450 ton kanola üreterek buğday, arpa gibi ürünlerden 3 kat daha fazla gelir elde ettiğini dile getiren Gültekin, kanola tarımının Anadolu'da yaygınlaşması için çaba gösterdiğini dile getirerek, şunları belirtti: