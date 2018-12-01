'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren "Varlık Barışı" uygulamasında süre 6 ay uzatıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler çerçevesinde, Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için tanınan süre 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmişti.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç mayıs sonuna kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemeden faydalanabilecek.