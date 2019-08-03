Vatandaş bayram öncesi ikinci el araca hücum etti

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala merkez Tuşba ilçesin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden binlerce vatandaş, fiyatların düşük olmasına rağmen alıcı bulamamaktan yakınırken, alıcılar ise “Ağamı yerden kessin yeter” diyerek uygun model araçlara bakıyor. Her hafta sonu dolup taşan açık oto pazarında, satıcıların en büyük şikayeti ise kuru kalabalık oldu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, yoğun bir kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara bakmakla yetiniyor.

"BAYRAM ÖNCESİ BEN DE KIRAMADIM"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan araç satıcısı Faruk Aslan, alıcıların genellikle düşük model araçlar için sıkı pazarlığa girdiğini belirtti. Yaptığı pazarlıkla düşük model aracını satan Aslan, “Arabamı satmak için getirdim. Aracımın herhangi bir sıkıntısı yoktu. Temiz bir araçtı. Arkadaşlar beğendikten sonra bir pazarlık yaptık. Ben 10 bin 500 liradan aşağı vermiyordum. Alıcılar ise 10 bin 250 liraya kadar indirdi. Bayram öncesi bende kıramadım. Arabayı kendilerine sattık. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin” dedi.