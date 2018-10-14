Vatandaş satın aldığı ürünü cepten denetleyebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebilecek" dedi.
Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek vatandaşların, bir anlamda kendi denetimini kendisinin yapacağını söyleyen Pekcan, "Bakanlığımızın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmaları etkin şekilde devam ederken, enflasyonla mücadeleye de bu şekilde katkı sağlanmış olunacak" diye konuştu.
Kaynak: AA
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