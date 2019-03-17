FİNANS

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

GUNDEM HABERLERİ  | 17.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan e-ihalelere vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu açıkladı. Pekcan, el edilen hasılatı da duyurdu.

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Açık teklif yöntemiyle e-ihale usulünün getirilmesinin ardından sistemdeki kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı" diye konuştu.

AFAD VE KIZILAY'A TAHSİS

Pekcan ayrıca, "Geçen yıl 16,8 milyon lira değerinde tasfiyelik eşya ve araç Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumlara bedelsiz tahsis edildi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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