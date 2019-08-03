FİNANS

Vergi borcu olanlar dikkat! Belli oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükelleflerin ilan edileceği tarihler belirlendi.

Vergi borcu olanlar dikkat! Belli oldu

Bakanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

(AA)

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Belediyeden flaş karar! Oralara ulaşım ücretsizBelediyeden flaş karar! Oralara ulaşım ücretsiz
92 ilaç daha ödeme listesine alındı92 ilaç daha ödeme listesine alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borç vergi borcu resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı!

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı!

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Devlet desteği olduğunu duyunca başladılar! İşte girişimcilerin yeni gözdesi

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te hayvan pazarına ücretsiz ulaşım

Belediyeden flaş karar! Oralara ulaşım ücretsiz

Son dakika! 92 ilaç daha ödeme listesine alındı

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

Sigaraya zam geldi iddiası! Son dakika 3 Ağustos 2019 yeni sigara fiyatları ne kadar?

Sigaraya zam mı geldi?

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal oldu! (Ümit Önal kimdir?)

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Ticari kredilerde 2-3 puan düşüş bekleniyor

Faiz kararının yankıları sürüyor! 2-3 puan düşüş bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.