FİNANS

Vergi ödemelerine ‘dijital’ düzenleme! Kapsam genişledi

GUNDEM HABERLERİ  | 19.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi.

Vergi ödemelerine ‘dijital’ düzenleme! Kapsam genişledi

Yurt dışı çıkış harcı artık elektronik ve mobil uygulamalar yoluyla ödenecek. 5 milyon TL cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutacak.

Ayrıntılar geliyor...

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vergi dijital Yurt dışı çıkış harcı

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