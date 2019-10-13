Yanıltıcı fotoğrafla rezervasyona 'ücret iadesi' kararı

Yurt dışında yaşayan Gönül Boutellier, 2017'de, ailesinden 7 kişiyle 15 günlüğüne tatil yapmak amacıyla internetteki bir hizmet sağlayıcısı şirket tarafından sunulan veri ve reklamlardan yola çıkarak, Bodrum'daki bir otele rezervasyon yaptırdı.

Rezervasyon karşılığında şirkete 26 bin lira ödeyen Boutellier ve ailesi, belirlenen tarihte otele giriş yaptı. Geç saatlerde giriş yaptıkları için 1 gece zorunlu olarak konaklayan aile, ertesi gün, otelde tanıtımda kendilerine sunulan şartların bulunmadığını belirterek, konaklamadan vazgeçti.

Otelden ayrılmadan önce ücret iadesi talebinde bulunan Boutellier, geçen süreçte ücretin yarısını alabildi. Boutellier, ödediği ücretin kalanı için de hizmet sağlayıcı şirkete dava açtı.

İzmir 8. Tüketici Mahkemesinde görülen davada tüketici Boutellier haklı bulundu ve ödediği ücretin kalan bölümünün de kendisine iadesine hükmedildi.

İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, kararda şu ifadelere yer verdi:

"İbraz edilen fotoğraflar, tanık anlatımı ve olayın gelişimi, hayatın olağan akışı göz önüne alındığında, davacının, otelin durumu ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle kalmaktan vazgeçtiklerine dair iddiasının samimi olduğuna dair mahkememizde tam bir kanaat oluşmuştur. Bu yüzden de davacının haklı nedenle akdi feshetme ve bedelin iadesine yönelik talebinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Davalının icra takibine yaptığı itirazın iptaline, takibin aynı şartlarla devamına karar verilmiştir."