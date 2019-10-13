FİNANS

Yanıltıcı fotoğrafla rezervasyona 'ücret iadesi' kararı

GUNDEM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bodrum'daki bir otele rezervasyon yapan ancak konaklama için gittiğinde reklamda sunulan şartlarla karşılaşmayan kişi, dava açarak ödediği ücreti geri aldı.

Yanıltıcı fotoğrafla rezervasyona 'ücret iadesi' kararı

Yurt dışında yaşayan Gönül Boutellier, 2017'de, ailesinden 7 kişiyle 15 günlüğüne tatil yapmak amacıyla internetteki bir hizmet sağlayıcısı şirket tarafından sunulan veri ve reklamlardan yola çıkarak, Bodrum'daki bir otele rezervasyon yaptırdı.

Rezervasyon karşılığında şirkete 26 bin lira ödeyen Boutellier ve ailesi, belirlenen tarihte otele giriş yaptı. Geç saatlerde giriş yaptıkları için 1 gece zorunlu olarak konaklayan aile, ertesi gün, otelde tanıtımda kendilerine sunulan şartların bulunmadığını belirterek, konaklamadan vazgeçti.

Otelden ayrılmadan önce ücret iadesi talebinde bulunan Boutellier, geçen süreçte ücretin yarısını alabildi. Boutellier, ödediği ücretin kalanı için de hizmet sağlayıcı şirkete dava açtı.

İzmir 8. Tüketici Mahkemesinde görülen davada tüketici Boutellier haklı bulundu ve ödediği ücretin kalan bölümünün de kendisine iadesine hükmedildi.

İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, kararda şu ifadelere yer verdi:

"İbraz edilen fotoğraflar, tanık anlatımı ve olayın gelişimi, hayatın olağan akışı göz önüne alındığında, davacının, otelin durumu ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle kalmaktan vazgeçtiklerine dair iddiasının samimi olduğuna dair mahkememizde tam bir kanaat oluşmuştur. Bu yüzden de davacının haklı nedenle akdi feshetme ve bedelin iadesine yönelik talebinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Davalının icra takibine yaptığı itirazın iptaline, takibin aynı şartlarla devamına karar verilmiştir."

Boutellier'in avukatı Bülent Ötkün, AA muhabirine, dava süreci hakkında bilgi verdi.

Ötkün, "Hizmet sağlayıcısı şirketin tüketici müvekkile reklamını yaptığı otelde odalar oldukça konforlu gibi sergilenmiş. Konaklama için gösterilen oda ise maalesef kireç taşıyla boyanmıştı. Ayrıca klozet ve lavabolarında çürümeler, masalarda da haşereler vardı. Odaların perdeleri sararmış, yatak örtüleri ve çarşafları yıpranmış, ayrıca kirli haldeydi. Otelin umuma hizmet veren havuz ve plajı da görseldeki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Sunulan ve vaat edilen hizmet arasındaki farkı gösteren fotoğrafları mahkemeye ibraz ettiklerini anlatan Ötkün, mahkemenin lehlerine karar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum rezervasyon

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