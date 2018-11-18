Yeni dönem başlıyor! Akaryakıt fiyatlarına endeksli sözleşme devri

Ülke içerisinde dövizli ve dövize endeksli alışveriş ve sözleşme yapılmasını yasaklayan düzenlemeye, “akaryakıta endeksli” sözleşme yapma serbestisi eklendi. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak dövize endeksleme yapılarak sözleşme imzalanması, mal alışverişi yapılması yasak. Ancak taşımacılık şirketleri bundan böyle imzalayacakları sözleşmeleri akaryakıt fiyatlarına endeksleyebilecek. Dolayısıyla akaryakıt fiyatları arttıkça işin maliyeti de artacak. Bu uygulamadan başta büyük miktarlarda araç ve servis kiralayan kamu kurumları olmak üzere taşımacılık hizmeti alan herkes olumsuz etkilenecek. DÖVİZE DEĞİL YAKITA BAK Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim'de değiştirdiği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'i yeniden değiştirdi. Dövize olan talebi düşürmek ve döviz kurundaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla Türk vatandaşlarına döviz ve dövize endeksli sözleşme imzalama ve alışveriş yasağı getiren düzenlemede yapılan son değişiklikle ‘akaryakıta endeksli' ticaret de mevzuata girmiş oldu.

En son 6 Ekim'de çıkarılan düzenlemeyle, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında imzalayacakları danışmanlık, aracılık ve taşımacılık gibi hizmet sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmalarına yasak getirilmişti. 16 Kasım'da çıkarılan yeni düzenlemeyle bu yasak taşımacılık yapan şirketler lehine ilginç bir şekilde değiştirilerek taşımacılık şirketlerine, “akaryakıt fiyatlarına endeksleme” yapılarak hizmet sözleşmesi imzalama hakkı verildi. Bu şirketlerin döviz ve dövize endeksli sözleşme yapmalarına ilişkin yasak ise aynen kaldı. KAMUNUN YÜKÜ ARTACAK Yeni düzenlemeye göre yüz binlerce memurun işe geliş ve gidişini sağlamak üzere kamu kurumlarının şirketlerle imzaladığı personel servisi hizmet sözleşmeleri ile taşıt kiralama sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü taşımacılık sözleşmeleri dövize değil ancak akaryakıt fiyatlarına endeksli olacak. Akaryakıt fiyatlarına gelen zam ve indirimler sözleşme maliyetine eklenecek. Uygulama sadece kamu değil, taşımacılık sözleşmesi yapan, akaryakıt dahil araç kiralayan tüm kişi ve şirketleri de etkileyecek. Akaryakıt fiyatlarına endeksleme nedeniyle kamunun taşımacılık maliyetlerinde önemli artışlar yaşanmasından endişe ediliyor.