FİNANS

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

GUNDEM HABERLERİ  | 17.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70-80’i tamamlanmış projelerin tamamlanacağını, onun dışında yeni projelere başlanmayacağını açıklamasının ardından, gözler dev projere çevrildi. Bunlardan biri de yerli otomobil projesi. Akıllarda ise şu soru var: Yerli otomobil projesi iptal olacak ya da ertelenecek mi?

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi ertelenecek mi, ya da proje iptal mi olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta TESK toplantısında ve AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında tasarruf tedbirlerine yönelik açıklamalarının ardından, dev projeler için akıllara bu sorular geldi. Kanal İstanbul'la ilgili olarak Bakan Kurum, projenin devam edeceğinin mesajını verdi.

Yerli otomobille ilgili olarak da yeni bir açıklama geldi. Hürriyet gazetesi yazarı Emre Özpeynirci, bugünkü yazısında bu soruların yanıtını aktardı.

'AKSİ BİR DURUM YOK'

5 babayiğit ve TOBB’un 3 milyar dolar yatırım yapması beklenen yerli otomobil konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyleyen Özpeynirci, konuyu, projenin CEO'su Gürcan Karakaş'a sorduğunu anlattı:

Projenin CEO’su olan Gürcan Karakaş’a mesaj atarak durumu sordum, “Bizim tarafıımıza ulaşan aksi bir durum yok. Çalışmamızı planlarımız doğrultusunda sürdürüyoruz” cevabını verdi. Bu noktada herkesin merak ettiği, 2019 yılı sonunda prototiplerinin sergileneceğinin açıklandığı yerli otomobil projesinde bir erteleme olacak mı? Bunun cevabını en iyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verecektir.

Hem projenin hem de babayiğitlerin durumunda bir değişiklik olacak mı merakla bekliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
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