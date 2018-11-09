Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Resmi Gazete'de yayımlanan 320 sayılı 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair' Cumhurbaşkanı Kararı ile, yurt dışından getirilen cep telefonlarının harçlarının 500 TL olarak yeniden belirlendiği belirtildi. Daha önce, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 170 liraydı.

Daha önce 2018 yılı için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayıt harç bedeli;

2017 yılında 149.20 lira,

2016 yılında 138,80 lira,

2012 yılında ise 100 liraydı.

Böylece, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, son altı yılda yüzde 400 artırılmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayıt başvuruları da;

2010 yılında 828 bin 491,

2011 yılında 1 milyon 98 bin 784,

2012 yılında 1 milyon 119 bin 952,

2013 yılında 1 milyon 31 bin 136,

2014 yılında 610 bin 44,

2015 yılında ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altı yılda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.

PASAPORTA İKİ YILDA BİR KEZ YENİ TELEFON KAYDI



Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.