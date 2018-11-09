FİNANS

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

GUNDEM HABERLERİ  | 09.11.2018 07:50 | Son Güncelleme

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların sisteme kaydı için alınan harç 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 320 sayılı 'Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair' Cumhurbaşkanı Kararı ile, yurt dışından getirilen cep telefonlarının harçlarının 500 TL olarak yeniden belirlendiği belirtildi. Daha önce, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 170 liraydı.

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Daha önce 2018 yılı için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayıt harç bedeli;

2017 yılında 149.20 lira,

2016 yılında 138,80 lira,

2012 yılında ise 100 liraydı.

Böylece, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, son altı yılda yüzde 400 artırılmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayıt başvuruları da;

2010 yılında 828 bin 491,

2011 yılında 1 milyon 98 bin 784,

2012 yılında 1 milyon 119 bin 952,

2013 yılında 1 milyon 31 bin 136,

2014 yılında 610 bin 44,

2015 yılında ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altı yılda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.

PASAPORTA İKİ YILDA BİR KEZ YENİ TELEFON KAYDI

Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemini gerçekleştiriliyor.

E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvuruyor.

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telefon kayıt harcı zam

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