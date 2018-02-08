100 gramı 3 bin lira!

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Son yıllarda birçok kadın için günlük aksesuara dönüşen peruklara talep artınca, orijinal insan saçının 100 gramı 3 bin liraya kadar çıktı. Ayda sadece 2 santimetre uzayan saçın kilosu, ortalama bin dolardan alıcı buluyor. Bunun birçok nedeni var. İlk olarak peruklar artık her kesimden kişinin tükettiği moda bir ürün durumunda. Saçı dökülen, boyatmak istemeyen, peruğa yöneliyor. Yenisafak'ta yer alan habere göre gerçek yani insan saçı peruklar, 500 ila 5 bin, naylon üretimler de 150 ila 500 liradan satılıyor. Günlük 100 liraya kiralanan bile var.

2 / 9 AFRİKALININ DÜZ SAÇ SEVDASI TALEBİ PATLATTI

Türk tipi saçlara dünyadan da talep var. Türk firmaları ihracatta Çin ve Hindistan ile yarışıyor. Ayrıca Afrikalıların düz saç merakı nedeniyle Türk şirketleri rotayı kara kıtaya çevirmiş durumda. Gelin görün ki bu kadar talebi karşılayacak malzeme piyasada olmayınca fiyatı da tavan yapıyor. Bir saçın istenen uzunluğa gelmesi için 8-9 yıl geçmesi ve doğal olması gerekiyor. Şimdi sıkı durun! Şehir ortamında bu tür saçı bulmak imkansızlaşıyor ve kırsal kesimin kapısı çalınıyor. Kısacası rahmetli Rapunzel yaşasaydı da bu günleri görseydi.

3 / 9 ANADOLU KÖYLERİNİN KAPISI ÇALINIYOR

Bir peruk firmasının genel müdürü Onur Alkoç, aslında 100 yılı aşkın süredir Anadolu’da işleyen bir piyasanın varlığından söz ediyor. Bize aktardığına göre sektörün temel hammaddesi saçlar, Anadolu’nun çeşitli köylerinden geliyor. Temin eden kişilere de ‘Saçcı’ deniyor ve bu işi asırlardır babadan oğula aktaran Niğdeliler yapıyor.

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Alkoç’un anlatımıyla sistem şöyle işliyor: “Önceden ilgili köye haber salınır. Muhtar veya kuaförlerde toplanan saçları ağırlığınca satın alıp, şehirlerdeki perukçulara kendi kârını ekleyip pazarlıyorlar. Atölyede yıkanan saçlar, özel siparişe göre dikiliyor.”

5 / 9 1 PERUK 5 BİN LİRA

Alkoç, “Tabi sektör sadece peruk imalatından ibaret değil postiş gibi onlarca saç uzatma tekniği var. Gençler ve özellikle erkekler yeni modeller denemek ve saç boyatmamak için peruk tercih edebiliyor” diyor. Piyasada fiyatların ürüne göre değiştiğini belirten Alkoç “Gerçek saçtan yapılan iyi kalitede bir peruk fiyatı, 5 bin liraya çıkabilir ve 3 yıla kadar kullanılabilir. 6 aylık ömrü olan sentetikler, 100 liradan başlayan rakamlarla satılıyor” bilgisini verdi.

6 / 9 ABD'YE BİLE İHRACAT

Firma olarak pazar paylarının yüzde 80 olduğunu söyleyen Alkoç, piyasada bu işin genelde küçük ölçekli imalathanelerde yapıldığını aktararak, “Sipariş usulü çalışan binlerce üretici var. Çoğunu Beyoğlu'nda görürsünüz. Biz şirket olarak 30’a yakın ürün için Almanya, İngiltere, ABD, İsrail gibi onlarca ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda, Tacikistan, Türkmenistan ve benzeri bölgelerden Türk tipine uygun saç ithalatına başladık” diyor. Sohbetimiz sırasında Çin malı istilasına geliyor konu. Çinlilerin amino asitten gerçek saç üretebildiklerini ve dünyada lider olduklarını paylaşıyor.

7 / 9 ZOR ZANAAT

Onur Alkoç, bu işi bir zanaat olarak tanımlayıp inceliklerini de sıralıyor: “Öncelikle yetenek ve el becerisi gerekiyor. Usta çırak ilişkisi içinde uzun bir sürede incelikleri öğrenirler. Peruk yapımı, 2 ila 8 günde tamamlanır. Siparişe göre saçın bulunması, kalıbın çıkarılması, modelleme, dikim, kesimi gibi onlarca ayrı el emeği ve uzmanlık gerektiren süreç var."

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Piyasada yeni ustaların yetişmediğini söyleyen Alkoç, bu durumdan yakınmayıp çözümü yine kendi bulmuş: “Adıyaman’da bir yatırımımız var, askerliğimi orada yapmıştım ve o günlerden bugüne aklımdadır. Şimdi bölgedeki 25 kızımıza mesleği öğretiyoruz, eğitimleri sürüyor."