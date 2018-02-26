FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

116 milyar dolara ulaştı, harcayacak yer arıyor

Warren Buffett tarafından kurulan Berkshire Hathaway vergi indirimiyle birlikte kasasına geçen yıl 65 milyar dolar daha koyarak 116 milyar dolar nakde ulaştı. Ancak Berkshire, fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle yatırım yapacak şirket bulamıyor.

1 / 9

Dünyanın en zengin 3. kişisi Warren Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway bu yıl içerisinde satın almalar için 116 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdığını açıkladı.
2 / 9

Habertürk'te yer alan habere göre, hissedarlara bir mektup yazan Warren Buffet şirketin sigortacılık dışındaki gelirlerinin arttırılması için bir veya iki büyük satın alma yapmak istediğini ve bunun için yeterli kaynağın olduğunu belirtti. Buffett'ın kişisel serveti ise Bloomberg Milyarderler endeksine göre 87 milyar dolar.
3 / 9

87 yaşındaki milyarder geçen yıl şirketin net varlıklarındaki artışın 65 milyar dolar olduğunu ancak bunun 36 milyar dolarının şirket operasyonları sayesinde gerçekleştiğini, geri kalan 29 milyar doların Trump'ın vergi reformu sayesinde oluştuğunu duyurdu.
4 / 9

ABD'nin uluslararası şirketlerinin yurt dışında tuttuğu milyarlarca dolarlık nakit rezervleri ülkeye çekmek ve istihdam isteyen Başkan Donald Trump, vergi oranlarını yüzde 35'ten 21'e indirmişti.
5 / 9

Öte yandan, 116 milyar dolar nakiti bulunan Berkshire bu kaynağı değerlendirecek yer arıyor. Satın alma fiyatlarındaki aşırı artışla birlikte henüz uygun bir fırsat bulunamadığı belirtiliyor.
6 / 9

FİYATLAR MANTIKSIZ

Omaha kahini olarak bilinen deneyimli iş adamı, şu andaki fiyatların mantıksız olduğunun altını çizse de yeni kapıların açılacağından emin. Buffett, bu arayışlar esnasında kendi işlerindeki çok tutumluluk, başka işlerde az tutumluluk temel prensiplerine bağlı kalmaları gerektiğini de vurguladı. Berkshire, satın almalarda dikkat edilecek hususların başında ise hedefin az borçlu olması olarak belirtti.
7 / 9

Buffett, son olarak temmuzda ABD'nin altıncı büyük elektrik dağıtım şirketi Oncor Electric Delivery'yi satın almaya niyetlenmiş ancak 9 milyar dolarlık teklif karşısında Elliott Management Corp'un CEO'su Paul Singer 9.45 milyar dolarla Buffett'tan daha fazla teklif vererek ipi göğüslemişti.
8 / 9

Milyarder iş adamı, 2006'dan bu yana servetinden 26 milyar dolarlık bölümü hayır kuruluşlarına bağışlamıştı.
9 / 9

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın