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İşte yeni Fiat 124 Spider S-Design!

Fiat 124 Spider S-Design, Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

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Fiat 124 Spider S-Design, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sürpriz bir yenilikle otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.
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İlk neslin ruhuna atıfta bulunan yeni tasarım detayları ve 1,4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli MultiAir benzinli motoru ile dikkati çeken Fiat 124 Spider S-Design'ın, Türkiye'de sipariş üzerine satışa sunulması planlanıyor. Fiat'ın dinamik roadster modeli Fiat 124 Spider, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sürpriz bir yenilikle bu yıl da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni 124 Spider S-Design, modele özgü tasarım detaylarıyla daha dinamik bir görünüme kavuşurken, ilk neslin İtalyan ruhunu da perçinliyor.
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Türkiye'de sipariş üzerine satışa sunulması planlanan 124 Spider'ın S-Design versiyonunda; yeni tasarımlı 17 inç büyüklüğündeki alüminyum alaşım jantlar ile A sütunu ve ayna kapaklarında da parlatılmış çelik renkli kaplamalara yer veriliyor. Marşpiyel üzerinde tüm gövde boyunca kırmızı şeritlerle klasik modele gönderme yapan otomobilin bagaj kapağında yer verilen yeni İtalyan bayrağı rozeti de S-Design'ı diğer modellerden ayırıyor.
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Fiat 124 Spider S-Design'da 1,4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli MultiAir motora yer veriliyor. 6 ileri vitesli manuel şanzımana sahip olan; gelişmiş yol tutuş özellikleri ve çok alçak olan ağırlık merkeziyle yüksek sürüş keyfini garantileyen 124 Spider S-Design, çift bağlantılı arka süspansiyon sistemi, akustik ön cam ve kumaş tentesiyle üst düzey konfor vadediyor.
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