15 bin TL ile servet kazanacak

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ev hanımı Zuhal Tüten, internette okuduğu bir kadın girişimcinin başarı hikayesinden etkilenerek, eşinin iş yerinin bodrum katına solucan gübresi tesisi kurdu.

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Güneş enerji sistemleri malzemesi satan eşinin de desteğiyle 15 bin liralık yatırım yapan Tüten, 20 bin solucanla gübre üretiyor.

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Zuhal Tüten, 8 bin solucanla başladığı gübre üretiminde 2 ay içinde 20 bin solucana ulaştığını belirtti.

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Bir kadın girişimcinin başarı hikayesinden etkilendiğini dile getiren Tüten, "Bu iş hakkında araştırma yaptım ve eşime danıştım. Eşim de bana destek olacağını belirtti. Allah'ın izniyle bu işi yaparım dedim ve kendi tesisimi kurdum" dedi.

5 / 9 YÜZDE 77 VERİM ARTIŞI SAĞLIYOR

Zuhal Tüten, solucan gübresinin organik tarımda kullanıldığını ve yüzde 77'ye varan verim artışı sağladığını anlattı.

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Solucanları "mucizevi bir canlı" olarak nitelendiren Tüten, bu canlıların bakımının da kolay olmadığını söyledi.

7 / 9 KAPASİTE ARTIRACAK

Kapasitesini artırmayı planladığını vurgulan Zuhal Tüten, "2 ayda 50 kilogram gübre elde ettim. Bu bence güzel sonuç. Ürettiğimiz ilk gübreden tanıdıklarımız istedi" dedi.

8 / 9 ÖLDÜ DENEN ÇİÇEĞİ YEŞERTTİ

Bir arkadaşının hediye gelen çiçeği 'öldü' diye kenara attığını anlatan Tüten, "Ben de ürettiğimiz gübreyi deneme amaçlı bu çiçeğin dibine koydum. Bir süre sonra çiçeğin yeniden yeşerdiğini ve ilk geldiği halinden güzel olduğuna tanıklık ettik" diye konuştu.