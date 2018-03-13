150 bin liraya aldığı otomobiline paha biçemiyor

1 / 6 Türkiye'de eşi benzeri yok!

Elbistan’da yaşayan Alparslan Tükel’e ait 1988 model otomobil, orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor. Yedek anahtarı ve stepnesi fabrikadan ilk çıktığı gibi duran 27 bin kilometredeki otomobil, saat gibi çalışıyor. Aracın sahibi olan Alparslan Tüksel, 31 yaşındaki otomobilini evladı gibi gördüğünü kaydederek, böyle bir otomobile sahip olmanın verdiği mutluluğu anlatacak kelime bulamadığını söyledi.

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Aracın şuan 27 bin kilometrede olduğunu ifade eden otomobil tutkunu Tükel, "Aracım, 1988 model, ilk günkü gibi. Hiçbir masrafı olmayan aynen fabrikadan çıktığı ayarda duruyor. LPG bile taktırmadım. Sıfır ayarında, sorunsuz bir araç. Motoru saat gibi çalışıyor. Anahtar bile vurulmamış. 1988 model ama ilk günkü gibi sıfır kilometre ayarında hiç kullanılmamış bir araç. Stepnesi bile orijinal. Hiç kullanılmamış. 1988 model bir aracın bu şekilde kalması inanılmaz bir şey. Pırıl pırıl bir araç. Tertemiz cam gibi duruyor. Aracı görenler şaşırıyor. Bu temizlikte nasıl durduğunu ve nasıl saklandığını kaldığını soruyorlar. Arabam şuan 27 bin kilometrede. Orijinal kilometresi. Hiç gezmemiş bir araç" diye konuştu.

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150 bin TL verdiği otomobilini kullanmaktan aldığı hazzı, yüksek modeldeki diğer bir otomobilini kullanırken alamadığını hatırlatan Tükel, çok sayıda kişinin de aracına müşteri olduğunun da altını çizdi.

4 / 6 "Yılların verdiği bir güzellik var bu otomobilde"

"İnsanlar ister istemez şaşırıyor. Aracım 31 yaşında şuan itibariyle. Bu şekilde muhafaza ettik biz bu aracı. Akşama kadar böyle seviyorum. Arabamı sevmek, onu silmek, ona bakmak ve sevmek hoşuma gidiyor. Bir evladım gibi görüyorum. Yüksek model aracım var ama bu otomobilimi zevk için kullanıyorum. Bu temizlikte olması ve ilk elden kullanılmış olmasından dolayı muhafaza ediyorum. Görenler şaşırıyor. Resim çekiyorlar. Satın almak isteyen çok kişi var. Merakla gelip bakan oldu. Ama satmayı düşünmedim. Fiyat olarak da bir şey demedim ama ben bu arabaya 150 bin lira verdim aldım. Bu kadar para vermek zoruma gitmedi. Aracımı çok seviyorum. Bu rakamı duyanlar şaşırıyor. Bu parayla daha lüks ve yeni bir araba alınırdı diyorlar. Ama ben parasına bakmadım. Yılların verdiği bir güzellik var bu otomobilde. Şu durumda aracıma fiyat biçmiyorum. Güzel bir teklifi belki değerlendiririm ama insan kıyamıyor. O yüzden satmayı düşünmedim. İçim el vermiyor."

5 / 6 "İlkyardım çantası bile ilk günkü gibi duruyor"

Bu tür otomobillerin hastasının çok olduğunu vurgulayan Alparslan Tükel, "Aracımın yedek anahtarı bile mevcut. Hiç kullanılmamış. Teyp bile takılmamış. Saati çalışıyor. Paspasları bile fabrikanın verdiği gibi. Her şeyi ile orijinal bir şekilde muhafaza ediyorum. Hiçbir yerinde deformasyon yok. 2018 model olsa böyle olmaz diye düşünüyorum. Modeline ve yaşına göre saat gibi çalışan bir motoru var. İnsana bu mutluluk veriyor. Bu aracı bilenler bilir. Hastası olan insanlar var bu araçların. Bu araç bana mutluluk ve huzur veriyor. İlkyardım çantası bile ilk günkü gibi duruyor. Stepnesinde, aracın boyası ile aynı renk çizgisi bile duruyor. Fabrikanın 1988’de bıraktığı bu renk bile duruyor. Kitapçıkları da mevcut" ifadelerini kullandı.